Synod 2015: See Full List of Participants

XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (4-25 ottobre 2015) - Elenco dei Partecipanti, 15.09.2015 La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo Elenco dei Partecipanti A. ELENCO DEI PADRI SINODALI SECONDO IL TITOLO DI PARTECIPAZIONE I. PRESIDENTE FRANCESCO, Sommo Pontefice II. SEGRETARIO GENERALE Sua Em.za Rev.ma Card. Lorenzo BALDISSERI III. PRESIDENTI DELEGATI Sua Em.za Rev.ma Card. André VINGT-TROIS, Arcivescovo di Paris (Francia) Sua Em.za Rev.ma Card. Luis Antonio G. TAGLE, Arcivescovo di Manila (Filippine) Sua Em.za Rev.ma Card. Raymundo DAMASCENO ASSIS, Arcivescovo di Aparecida (Brasile) Sua Em.za Rev.ma Card. Wilfrid Fox NAPIER, O.F.M., Arcivescovo di Durban (Sud Africa) IV. RELATORE GENERALE Sua Em.za Rev.ma Card. Péter ERDŐ, Arcivescovo di Esztergom-Budapest, Presidente della Conferenza Episcopale (Ungheria), Presidente del Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae (C.C.E.E.) V. SEGRETARIO SPECIALE Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Bruno FORTE, Arcivescovo di Chieti-Vasto (Italia) VI. COMMISSIONE PER L'INFORMAZIONE Presidente Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Claudio Maria CELLI, Arcivescovo titolare di Civitanova, Presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali (Cittí del Vaticano) Segretario Rev. P. Federico LOMBARDI, S.I., Direttore della Sala Stampa della Santa Sede (Cittí del Vaticano) VII. DALLE CHIESE ORIENTALI CATTOLICHE Sinodo della Chiesa Copta Cattolica ex officio Sua Beatitudine Rev.ma Ibrahim Isaac SEDRAK, Patriarca di Alessandria dei Copti, Capo del Sinodo della Chiesa Copta Cattolica. Sinodo della Chiesa Greco-Melkita Cattolica ex officio Sua Beatitudine Rev.ma Grégoire III LAHAM, B.S., Patriarca di Antiochia dei Greco-Melkiti, Capo del Sinodo della Chiesa Greco-Melkita Cattolica. ex electione Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Georges BACOUNI, Arcivescovo di Akka, San Giovanni d'Acri, Tolemaide dei Greco-Melkiti. Sinodo della Chiesa Sira Cattolica ex officio Sua Beatitudine Rev.ma Ignace Youssif III YOUNAN, Patriarca di Antiochia dei Siri, Capo del Sinodo della Chiesa Sira Cattolica. Sinodo della Chiesa Maronita ex officio Sua Beatitudine Em.ma Card. Béchara Boutros RAí, O.M.M., Patriarca di Antiochia dei Maroniti, Capo del Sinodo della Chiesa Maronita. ex electione Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Antoine Nabil ANDARI, Vescovo titolare di Tarso dei Maroniti, Ausiliare e Sincello di Joubbé, Sarba e Jounieh dei Maroniti, Presidente della Commissione Episcopale per la Famiglia e la Vita. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Antoine TARABAY, O.L.M., Vescovo di Saint Maron of Sydney dei Maroniti. Sinodo della Chiesa Caldea ex officio Sua Beatitudine Rev.ma Louis Raphaí«l I SAKO, Patriarca di Babilonia dei Caldei, Capo del Sinodo della Chiesa Caldea. Sinodo della Chiesa Armena Cattolica ex officio Sua Beatitudine Rev.ma Grégoire Pierre XX GHABROYAN, Patriarca di Cilicia degli Armeni, Capo del Sinodo della Chiesa Armena Cattolica. Sinodo della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina ex officio Sua Beatitudine Rev.ma Sviatoslav SHEVCHUK, Arcivescovo Maggiore di Kyiv-Halyč, Capo del Sinodo della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina. ex electione Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Hlib Borys Sviatoslav LONCHYNA, Vescovo di Holy Family of London degli Ucraini Bizantini. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Borys GUDZIAK, Vescovo di Saint Vladimir-Le-Grand de Paris degli Ucraini Bizantini. Sinodo della Chiesa Siro-Malabarese ex officio Sua Beatitudine Em.ma Card. George ALENCHERRY, Arcivescovo Maggiore di Ernakulam-Angamaly dei Siro-Malabaresi, Presidente del Sinodo della Chiesa Siro-Malabarese. ex electione Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Joseph KALLARANGATT, Vescovo di Palai dei Siro-Malabaresi. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Andrews THAZHATH, Arcivescovo di Trichur dei Siro-Malabaresi. Sinodo della Chiesa Siro-Malankarese ex officio Sua Beatitudine Em.ma Card. Baselios Cleemis THOTTUNKAL, Arcivescovo Maggiore di Trivandrum dei Siro-Malankaresi, Capo del Sinodo della Chiesa Siro-Malankarese. Sinodo della Chiesa Romena ex designatione Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Mihai CÄ?tÄ?lin FRÄ?Å¢ILÄ?, Vescovo di San Basilio Magno di Bucarest dei Romeni. Consiglio della Chiesa Etiopica ex officio Sua Em.za Rev.ma Card. Berhaneyesus Demerew SOURAPHIEL, C.M., Presidente della Conferenza Episcopale, Arcivescovo Metropolita di Addis Abeba, Presidente del Consiglio della Chiesa Etiopica. Consiglio della Chiesa Rutena, U.S.A. ex officio Sua Ecc.za Rev.ma Mons. William Charles SKURLA, Arcivescovo Metropolita di Pittsburg dei Bizantini, Presidente del Consiglio della Chiesa Rutena. Consiglio della Chiesa Slovacca ex officio Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Ján BABJAK, S.I., Arcivescovo Metropolita di PreÅ¡ov per i cattolici di rito bizantino, Presidente del Consiglio della Chiesa Slovacca. Consiglio della Chiesa Eritrea ex officio Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Menghesteab TESFAMARIAN, M.C.C.J., Arcivescovo Metropolita di Asmara, Presidente del Consiglio della Chiesa Eritrea. Consiglio della Chiesa Ungherese ex officio Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Fí¼lí¶p KOCSIS, Arcivescovo Metropolita di Hajdúdorog per i Cattolici di rito bizantino, Presidente del Consiglio della Chiesa Ungherese. VIII. ELETTI DALLE CONFERENZE EPISCOPALI AFRICA AFRICA SETTENTRIONALE (C.E.R.N.A.) Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Jean-Paul VESCO, O.P., Vescovo di Oran (Algeria) ANGOLA e Sí?O TOMÉ Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Emí­lio SUMBELELO, Vescovo di Uí­je (Angola) BENIN Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Eugí¨ne Cyrille HOUNDÉKON, Vescovo di Abomey, Vice Presidente della Conferenza Episcopale BOTSWANA, SUD AFRICA e SWAZILAND Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Stephen BRISLIN, Arcivescovo di Cape Town, Kaapstad, Presidente della Conferenza Episcopale (Sud Africa) Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Zolile Peter MPAMBANI, S.C.I., Vescovo di Kokstad (Sud Africa) BURKINA FASO e NIGER Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Joseph SAMA, Vescovo di Nouna (Burkina Faso) BURUNDI Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Gervais BANSHIMIYUBUSA, Vescovo di Ngozi, Presidente della Conferenza Episcopale CAMERUN Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Joseph ATANGA, S.I., Arcivescovo di Bertoua Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Samuel KLEDA, Arcivescovo di Douala, Presidente della Conferenza Episcopale CIAD Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Henri COUDRAY, S.I., Vescovo titolare di Silli, Vicario Apostolico di Mongo CONGO (Rep. del) Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Urbain NGASSONGO, Vescovo di Gamboma, Presidente della Commissione Episcopale per la Pastorale Familiare CONGO (Rep. Democratica del) Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Nicolas DJOMO LOLA, Vescovo di Tshumbe Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Philibert TEMBO NLANDU, C.I.C.M., Vescovo di Budjala COSTA D'AVORIO Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Ignace BESSI DOGBO, Vescovo di Katiola, Presidente della Commission Episcopale Nationale de l'Apostolat des Laí¯cs ETIOPIA ed ERITREA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Tsegaye Keneni DERARA, Vescovo titolare di Massimiana di Bizacena, Vicario Apostolico di Soddo (Etiopia) GABON Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Mathieu MADEGA LEBOUAKEHAN, Vescovo di Mouila, Presidente della Conferenza Episcopale GAMBIA e SIERRA LEONE Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Charles Allieu Matthew CAMPBELL, Vescovo di Bo (Sierra Leone) GHANA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Gabriel Charles PALMER-BUCKLE, Arcivescovo di Accra GUINEA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Raphaí«l Balla GUILAVOGUI, Vescovo di N'Zérékoré GUINEA EQUATORIALE Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Juan MATOGO OYANA, C.M.F., Vescovo di Bata KENYA Sua Em.za Rev.ma Card. John NJUE, Arcivescovo di Nairobi Sua Ecc.za Rev.ma Mons. James Maria WAINAINA KUNGU, Vescovo di Muranga LESOTHO Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Gerard Tlali LEROTHOLI, O.M.I., Arcivescovo di Maseru, Presidente della Conferenza Episcopale LIBERIA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Anthony Fallah BORWAH, Vescovo di Gbarnga MADAGASCAR Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Désiré TSARAHAZANA, Vescovo di Toamasina, Presidente della Conferenza Episcopale MALAWI Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Thomas Luke MSUSA, S.M.M., Arcivescovo di Blantyre, Presidente della Conferenza Episcopale MALI Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Jonas DEMBÉLÉ, Vescovo di Kayes MOZAMBICO Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Francisco CHIMOIO, O.F.M. Cap., Arcivescovo di Maputo, Presidente della Commissione Episcopale per la Famiglia NAMIBIA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Philipp Pí?LLITZER, O.M.I., Vescovo di Keetmanshoop NIGERIA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Matthew Man-oso NDAGOSO, Arcivescovo di Kaduna Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Camillus Raymond UMOH, Vescovo di Ikot Ekpene Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Jude Ayodeji AROGUNDADE, Vescovo di Ondo OCEANO INDIANO (C.E.D.O.I.) Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Maurice PIAT, C.S.Sp., Vescovo di Port-Louis (Maurizio), Presidente della Conferenza Episcopale REPUBBLICA CENTROAFRICANA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Cyr-Nestor YAPAUPA, Vescovo di Alindao RWANDA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Antoine KAMBANDA, Vescovo di Kibungo SENEGAL, MAURITANIA, CAPO VERDE E GUINEA-BISSAU Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Benjamin NDIAYE, Arcivescovo di Dakar (Senegal), Presidente della Conferenza Episcopale SUDAN Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Paulino LUKUDU LORO, M.C.C.J., Arcivescovo di Juba TANZANIA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Tarcisius J. M. NGALALEKUMTWA, Vescovo di Iringa, Presidente della Conferenza Episcopale Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Renatus Leonard NKWANDE, Vescovo di Bunda TOGO Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Jacques Danka LONGA, Vescovo di Kara UGANDA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. John Baptist ODAMA, Arcivescovo di Gulu, Presidente della Conferenza Episcopale Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Joseph Anthony ZZIWA, Vescovo di Kiyinda-Mityana, Vice Presidente della Conferenza Episcopale ZAMBIA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Benjamin PHIRI, Vescovo titolare di Nachingwea, Ausiliare di Chipata ZIMBABWE Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Xavier Johnsai MUNYONGANI, Vescovo di Gweru AMERICA ANTILLE Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Francis ALLEYNE, O.S.B., Vescovo di Georgetown ARGENTINA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Pedro Marí­a LAXAGUE, Vescovo titolare di Castra severiana, Ausiliare di Bahí­a Blanca, Presidente della Comisión Episcopal de Laicos y Familia Sua Ecc.za Rev.ma Mons. José Marí­a ARANCEDO, Arcivescovo di Santa Fe de la Vera Cruz, Presidente della Conferenza Episcopale Sua Em.za Rev.ma Card. Mario Aurelio POLI, Arcivescovo di Buenos Aires BOLIVIA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Braulio SíEZ GARCíA, O.C.D., Vescovo titolare di Raso, Ausiliare di Santa Cruz de la Sierra Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Krzysztof Janusz BIAŁASIK WAWROWSKA, S.V.D., Vescovo di Oruro BRASILE Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Sérgio DA ROCHA, Arcivescovo di Brasí­lia, Presidente della Conferenza Episcopale Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Joí£o Carlos PETRINI, Vescovo di Camaí§ari Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Geraldo LYRIO ROCHA, Arcivescovo di Mariana Sua Em.za Rev.ma Card. Odilo Pedro SCHERER, Arcivescovo di Sí£o Paulo CANADA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Paul-André DUROCHER, Arcivescovo di Gatineau, Presidente della Conferenza Episcopale Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Noí«l SIMARD, Vescovo di Valleyfield Sua Em.za Rev.ma Card. Thomas Christopher COLLINS, Arcivescovo di Toronto Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Richard William SMITH, Arcivescovo di Edmonton CILE Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Bernardo Miguel BASTRES FLORENCE, S.D.B., Vescovo di Punta Arenas Sua Em.za Rev.ma Card. Ricardo EZZATI ANDRELLO, S.D.B., Arcivescovo di Santiago de Chile, Presidente della Conferenza Episcopale COLOMBIA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Pablo Emiro SALAS ANTELIZ, Vescovo di Armenia Sua Em.za Rev.ma Card. Rubén SALAZAR Gí?MEZ, Arcivescovo di Bogotá, Presidente del Consiglio Episcopale Latinoamericano (C.E.L.AM.) Sua Ecc.za Rev.ma Mons. í?scar URBINA ORTEGA, Arcivescovo di Villavicencio COSTA RICA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. José Francisco ULLOA ROJAS, Vescovo di Cartago, Presidente della Comisión Episcopal para la Pastoral Familiar CUBA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Marcelo Arturo GONZíLEZ AMADOR, Vescovo di Santa Clara ECUADOR Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Antonio ARREGUI YARZA, Arcivescovo di Guayaquil Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Luis Gerardo CABRERA HERRERA, O.F.M., Arcivescovo di Cuenca EL SALVADOR Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Constantino BARRERA MORALES, Vescovo di Sonsonate GUATEMALA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Rodolfo VALENZUELA Ní?í?EZ, Vescovo di Vera Paz, Cobán, Presidente della Conferenza Episcopale HAITI Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Yves-Marie PÉAN, C.S.C., Vescovo di Les Gonaí¯ves HONDURAS Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Luis SOLÉ FA, C.M., Vescovo di Trujillo MESSICO Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Rodrigo AGUILAR MARTíNEZ, Vescovo di Tehuacán Sua Em.za Rev.ma Card. Norberto RIVERA CARRERA, Arcivescovo di México Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Alfonso Gerardo MIRANDA GUARDIOLA, Vescovo titolare di Idrica, Ausiliare di Monterrey Sua Em.za Rev.ma Card. Francisco ROBLES ORTEGA, Arcivescovo di Guadalajara, Presidente della Conferenza Episcopale NICARAGUA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. César Bosco VIVAS ROBELO, Vescovo di León en Nicaragua PANAMí Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Aní­bal SALDAí?A SANTAMARíA, O.A.R., Vescovo Prelato di Bocas del Toro PARAGUAY Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Miguel íngel CABELLO ALMADA, Vescovo di Concepción en Paraguay PERí? Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Salvador PIí?EIRO GARCíA-CALDERí?N, Arcivescovo di Ayacucho o Huamanga, Presidente della Conferenza Episcopale Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Héctor Miguel CABREJOS VIDARTE, O.F.M., Arcivescovo di Trujillo PORTO RICO Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Roberto Octavio GONZíLEZ NIEVES, O.F.M., Arcivescovo di San Juan de Puerto Rico, Presidente della Conferenza Episcopale REPUBBLICA DOMINICANA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Gregorio Nicanor PEí?A RODRíGUEZ, Vescovo di Nuestra Señora de la Altagracia en Higí¼ey, Presidente della Conferenza Episcopale STATI UNITI D'AMERICA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Joseph Edward KURTZ, Arcivescovo di Louisville, Presidente della Conferenza Episcopale Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Charles Joseph CHAPUT, O.F.M. Cap., Arcivescovo di Philadelphia Sua Em.za Rev.ma Card. Daniel N. DI NARDO, Arcivescovo di Galveston-Houston, Vice Presidente della Conferenza Episcopale Sua Ecc.za Rev.ma Mons. José Horacio Gí?MEZ, Arcivescovo di Los Angeles URUGUAY Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Jaime Rafael FUENTES MARTíN, Vescovo di Minas VENEZUELA Sua Em.za Rev.ma Card. Jorge Liberato UROSA SAVINO, Arcivescovo di Caracas, Santiago de Venezuela Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Diego Rafael PADRí?N SíNCHEZ, Arcivescovo di Cumaná, Presidente della Conferenza Episcopale ASIA BANGLADESH Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Paul Ponen KUBI, C.S.C, Vescovo di Mymensingh, Presidente della Episcopal Family Life Commission CINA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. John Baptist LEE KEH-MIEN, Vescovo di Hsinchu COREA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Peter KANG U-IL, Vescovo di Cheju FILIPPINE Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Romulo G. VALLES, Arcivescovo di Davao Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Jose S. PALMA, Arcivescovo di Cebu Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Gilbert A. GARCERA, Vescovo di Daet GIAPPONE Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Joseph Mitsuaki TAKAMI, P.S.S., Arcivescovo di Nagasaki, Vice Presidente della Conferenza Episcopale INDIA (C.C.B.I.) Sua Em.za Rev.ma Card. Oswald GRACIAS, Arcivescovo di Bombay, Presidente della Conferenza Episcopale Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Filipe Neri António Sebastií£o DO ROSíRIO FERRí?O, Arcivescovo di Goa e Damí£o Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Selvister PONNUMUTHAN, Vescovo di Punalur Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Dominic JALA, S.D.B., Arcivescovo di Shillong INDONESIA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Ignatius SUHARYO HARDJOATMODJO, Arcivescovo di Jakarta, Presidente della Conferenza Episcopale Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Fransiskus KOPONG KUNG, Vescovo di Larantuka IRAN Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Ramzi GARMOU, Arcivescovo di Teheran dei Caldei, Amministratore Patriarcale di Ahwaz dei Caldei, Presidente della Conferenza Episcopale KAZAKHSTAN Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Tomash Bernard PETA, Arcivescovo di Maria Santissima in Astana, Presidente della Conferenza Episcopale LAOS e CAMBOGIA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Louis-Marie Ling MANGKHANEKHOUN, Vescovo titolare di Acque nuove di Proconsolare, Vicario Apostolico di Paksé (Laos) MALAYSIA - SINGAPORE - BRUNEI Sua Ecc.za Rev.ma Mons. John WONG SOO KAU, Arcivescovo di Kota Kinabalu (Malaysia) MYANMAR Sua Em.za Rev.ma Card. Charles Maung BO, S.D.B., Arcivescovo di Yangon PAESI ARABI Sua Beatitudine Rev.ma Fouad TWAL, Patriarca di Gerusalemme dei Latini (Gerusalemme), Presidente della Conferenza Episcopale PAKISTAN Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Joseph ARSHAD, Vescovo di Faisalabad, Vice Presidente della Conferenza Episcopale SRI LANKA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Harold Anthony PERERA, Vescovo di Kurunegala THAILANDIA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Silvio Siripong CHARATSRI, Vescovo di Chanthaburi TIMOR ORIENTALE Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Basí­lio DO NASCIMENTO, Vescovo di Baucau, Presidente della Conferenza Episcopale VIETNAM Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Paul Bí?I VÄ?N ĐOC, Arcivescovo di Thí nh-Phí´ Hí´ Chí­ Minh, Hí´chiminh Ville, Presidente della Conferenza Episcopale Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Joseph ĐINH Đí?C ĐAO, Vescovo Coadiutore di Xuí¢n Lí´c EUROPA ALBANIA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. George FRENDO, O.P., Vescovo titolare di Butrinto, Ausiliare di Tiraní«-Durrí«s AUSTRIA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Benno ELBS, Vescovo di Feldkirch BELGIO Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Johan Jozef BONNY, Vescovo di Antwerpen, Anvers BIELORUSSIA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Tadeusz KONDRUSIEWICZ, Arcivescovo di Minsk-Mohilev, Presidente della Conferenza Episcopale BOSNIA ed ERZEGOVINA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Tomo VUKÅ IÄ?, Ordinario Militare di Bosnia ed Erzegovina BULGARIA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Gheorghi Ivanov JOVÄ?EV, Vescovo di Sofia e Plovdiv CONFERENZA EPISCOPALE INTERNAZIONALE DEI SS. CIRILLO E METODIO Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Ladislav NEMET, S.V.D., Vescovo di Zrenjanin (Serbia) CROAZIA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Antun Å KVORÄ?EVIÄ?, Vescovo di Požega FEDERAZIONE RUSSA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Paolo PEZZI, F.S.C.B., Arcivescovo di Madre di Dio a Mosca, Presidente della Conferenza Episcopale FRANCIA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Georges PONTIER, Arcivescovo di Marseille, Presidente della Conferenza Episcopale Sua Em.za Rev.ma Card. André VINGT-TROIS, Arcivescovo di Paris Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Jean-Luc BRUNIN, Vescovo di Le Havre Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Jean-Paul JAMES, Vescovo di Nantes GERMANIA Sua Em.za Rev.ma Card. Reinhard MARX, Arcivescovo di Mí¼nchen und Freising Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Heiner KOCH, Arcivescovo di Berlin Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Franz-Josepf Hermann BODE, Vescovo di Osnabrí¼ck GRAN BRETAGNA INGHILTERRA E GALLES Sua Em.za Rev.ma Card. Vincent Gerard NICHOLS, Arcivescovo di Westminster (Inghilterra), Presidente della Conferenza Episcopale Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Peter John Haworth DOYLE, Vescovo di Northampton (Inghilterra) SCOZIA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Philip TARTAGLIA, Arcivescovo di Glasgow, Presidente della Conferenza Episcopale GRECIA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Fragkiskos PAPAMANOLIS, O.F.M. Cap., Vescovo emerito di Syros, Presidente della Conferenza Episcopale IRLANDA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Diarmuid MARTIN, Arcivescovo di Dublin Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Eamon MARTIN, Arcivescovo di Armagh, Presidente della Conferenza Episcopale ITALIA Sua Em.za Rev.ma Card. Angelo BAGNASCO, Arcivescovo di Genova, Presidente della Conferenza Episcopale Sua Em.za Rev.ma Card. Angelo SCOLA, Arcivescovo di Milano Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Franco Giulio BRAMBILLA, Vescovo di Novara Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Enrico SOLMI, Vescovo di Parma LETTONIA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. ZbigÅ?evs STANKEVIÄ?S, Arcivescovo di Riga LITUANIA Sua Em.za Rev.ma Card. Audrys Juozas BAÄ?KIS, Arcivescovo emerito di Vilnius MALTA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Mario GRECH, Vescovo di Gozo, Presidente della Conferenza Episcopale PAESI BASSI Sua Em.za Rev.ma Card. Willem Jacobus EIJK, Arcivescovo di Utrecht POLONIA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. StanisÅ?aw GÄ?DECKI, Arcivescovo di PoznaÅ?, Presidente della Conferenza Episcopale Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Henryk HOSER, S.A.C., Arcivescovo-Vescovo di Warszawa-Praga Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Jan Franciszek WÄ?TROBA, Vescovo di Rzeszów PORTOGALLO Sua Em.za Rev.ma Card. Manuel José MACíRIO DO NASCIMENTO CLEMENTE, Patriarca di Lisboa, Presidente della Conferenza Episcopale Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Antonino Eugénio FERNANDES DIAS, Vescovo di Portalegre-Castelo Branco, Presidente della Comissí£o Episcopal do Laicado e Famí­lia REPUBBLICA CECA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Jan VOKíL, Vescovo di Hradec Králové ROMANIA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Petru GHERGHEL, Vescovo di IaÅ?i SCANDINAVIA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Teemu SIPPO, S.C.I., Vescovo di Helsinki SLOVACCHIA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Stanislav ZVOLENSKí, Arcivescovo di Bratislava, Presidente della Conferenza Episcopale SLOVENIA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Stane ZORE, O.F.M., Arcivescovo di Ljubljana SPAGNA Sua Em.za Rev.ma Card. Ricardo BLíZQUEZ PÉREZ, Arcivescovo di Valladolid, Presidente della Conferenza Episcopale Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Mario ICETA GAVICAGOGEASCOA, Vescovo di Bilbao Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Carlos OSORO SIERRA, Arcivescovo di Madrid SVIZZERA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Jean-Marie LOVEY, C.R.B., Vescovo di Sion, Sitten TURCHIA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Lévon Boghos ZÉKIYAN, Arcivescovo di Istanbul degli Armeni UCRAINA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. MieczysÅ?aw MOKRZYCKI, Arcivescovo di Lviv dei Latini, Presidente della Conferenza Episcopale UNGHERIA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. András VERES, Vescovo di Szombathely OCEANIA AUSTRALIA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Daniel Eugene HURLEY, Vescovo di Darwin Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Mark Benedict COLERIDGE, Arcivescovo di Brisbane NUOVA ZELANDA Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Charles Edward DRENNAN, Vescovo di Palmerston North PACIFICO (CEPAC) Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Peter Loy CHONG, Arcivescovo di Suva PAPUA NUOVA GUINEA e ISOLE SALOMONE Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Anton BAL, Vescovo di Kundiawa, Incaricato della Commission for Family Life IX. ELETTI DALL'UNIONE DEI SUPERIORI GENERALI Rev. P. Adolfo NICOLíS PACHí?N, S.I., Preposito Generale della Compagnia di Gesí¹ (Gesuiti) Rev. P. Marco TASCA, O.F.M. Conv., Ministro Generale dell'Ordine Francescano Frati Minori Conventuali Rev. P. Mario ALDEGANI, C.S.I., Superiore Generale della Congregazione di S. Giuseppe (Giuseppini del Murialdo) Rev. P. Richard Kuuia BAAWOBR, M.Afr., Superiore Generale dei Missionari d'Africa (Padri Bianchi) Rev. P. Bruno CADORÉ, O.P., Maestro Generale dei Frati Predicatori (Domenicani) Rev. P. Jesús DíAZ ALONSO, S.F., Superiore Generale dei Figli della Sacra Famiglia di Gesí¹, Maria e Giuseppe Rev. P. Michael BREHL, C.SS.R., Superiore Generale della Congregazione del Santissimo Redentore (Redentoristi o Liguorini) Rev. P. Javier íLVAREZ-OSSORIO, SS.CC., Superiore Generale della Congregazione dei Sacri Cuori (Picpus) Rev. P. Ab. Jeremias SCHRí?DER, O.S.B., Arciabate Presidente della Congregazione Benedettina di Sant'Ottilia Fr. Hervé JANSON, P.F.J., Priore Generale dei Piccoli Fratelli di Gesí¹ (Foucauld) X. CAPI DICASTERO DELLA CURIA ROMANA Sua Em.za Rev.ma Card. Pietro PAROLIN, Segretario di Stato Sua Em.za Rev.ma Card. Gerhard Ludwig Mí?LLER, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede Sua Em.za Rev.ma Card. Leonardo SANDRI, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali Sua Em.za Rev.ma Card. Robert SARAH, Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti Sua Em.za Rev.ma Card. Angelo AMATO, S.D.B., Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi Sua Em.za Rev.ma Card. Marc OUELLET, P.S.S., Prefetto della Congregazione per i Vescovi Sua Em.za Rev.ma Card. Fernando FILONI, Prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli Sua Em.za Rev.ma Card. Beniamino STELLA, Prefetto della Congregazione per il Clero Sua Em.za Rev.ma Card. Joí£o BRAZ DE AVIZ, Prefetto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Societí di vita apostolica Sua Em.za Rev.ma Card. Giuseppe VERSALDI, Prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica Sua Em.za Rev.ma Card. Mauro PIACENZA, Penitenziere Maggiore Sua Em.za Rev.ma Card. Dominique MAMBERTI, Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica Sua Em.za Rev.ma Card. StanisÅ?aw RYŁKO, Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici Sua Em.za Rev.ma Card. Kurt KOCH, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unití dei Cristiani Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Vincenzo PAGLIA, Arcivescovo-Vescovo emerito di Terni-Narni-Amelia, Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia Sua Em.za Rev.ma Card. Peter Kodwo Appiah TURKSON, Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace Sua Em.za Rev.ma Card. Antonio Maria VEGLIí?, Presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Zygmunt ZIMOWSKI, Arcivescovo-Vescovo emerito di Radom, Presidente del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari Sua Em.za Rev.ma Card. Francesco COCCOPALMERIO, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi Sua Em.za Rev.ma Card. Jean-Louis TAURAN, Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso Sua Em.za Rev.ma Card. Gianfranco RAVASI, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Claudio Maria CELLI, Arcivescovo titolare di Civitanova, Presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Salvatore FISICHELLA, Arcivescovo titolare di Voghenza, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione Sua Em.za Rev.ma Card. George PELL, Prefetto della Segreteria per l'Economia Sua Em.za Rev.ma Card. Domenico CALCAGNO, Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica XI. MEMBRI DI NOMINA PONTIFICIA Sua Em.za Rev.ma Card. Angelo SODANO, Decano del Collegio Cardinalizio (Cittí del Vaticano). Sua Em.za Rev.ma Card. Godfried DANNEELS, Arcivescovo emerito di Mechelen-Brussel, Maniles-Bruxelles (Belgio). Sua Em.za Rev.ma Card. Dionigi TETTAMANZI, Arcivescovo emerito di Milano (Italia). Sua Em.za Rev.ma Card. Christoph SCHí?NBORN, O.P., Arcivescovo di Wien, Presidente della Conferenza Episcopale (Austria). Sua Em.za Rev.ma Card. Walter KASPER, Presidente emerito del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unití dei Cristiani (Cittí del Vaticano). Sua Em.za Rev.ma Card. Wilfrid Fox NAPIER, O.F.M., Arcivescovo di Durban (Sud Africa). Sua Em.za Rev.ma Card. Oscar Andrés RODRíGUEZ MARADIAGA, S.D.B., Arcivescovo di Tegucigalpa, Presidente della Conferenza Episcopale (Honduras). Sua Em.za Rev.ma Card. Péter ERDŐ, Arcivescovo di Esztergom-Budapest, Presidente della Conferenza Episcopale , Presidente del Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae (C.C.E.E.) (Ungheria). Sua Em.za Rev.ma Card. Carlo CAFFARRA, Arcivescovo di Bologna (Italia). Sua Em.za Rev.ma Card. Lluí­s MARTíNEZ SISTACH, Arcivescovo di Barcelona (Spagna). Sua Em.za Rev.ma Card. Laurent MONSENGWO PASINYA, Arcivescovo di Kinshasa (Rep. Democratica del Congo). Sua Em.za Rev.ma Card. Donald William WUERL, Arcivescovo di Washington (Stati Uniti d'America). Sua Em.za Rev.ma Card. Raymundo DAMASCENO ASSIS, Arcivescovo di Aparecida (Brasile). Sua Em.za Rev.ma Card. Timothy Michael DOLAN, Arcivescovo di New York (Stati Uniti d'America). Sua Em.za Rev.ma Card. Luis Antonio G. TAGLE, Arcivescovo di Manila (Filippine). Sua Em.za Rev.ma Card. Gérald Cyprien LACROIX, Arcivescovo di Québec (Canada). Sua Em.za Rev.ma Card. Gualtiero BASSETTI, Arcivescovo di Perugia-Cittí della Pieve (Italia). Sua Em.za Rev.ma Card. Philippe Nakellentuba OUÉDRAOGO, Arcivescovo di Ouagadougou (Burkina Faso). Sua Em.za Rev.ma Card. John Atcherley DEW, Arcivescovo di Wellington, Presidente della Conferenza Episcopale (Nuova Zelanda). Sua Em.za Rev.ma Card. Edoardo MENICHELLI, Arcivescovo di Ancona-Osimo (Italia). Sua Em.za Rev.ma Card. Alberto SUíREZ INDA, Arcivescovo di Morelia (Messico). Sua Em.za Rev.ma Card. Francesco MONTENEGRO, Arcivescovo di Agrigento (Italia). Sua Em.za Rev.ma Card. Daniel Fernando STURLA BERHOUET, S.D.B., Arcivescovo di Montevideo (Uruguay). Sua Em.za Rev.ma Card. José Luis LACUNZA MAESTROJUíN, O.A.R., Vescovo di David, Presidente della Conferenza Episcopale (Panamá). Sua Em.za Rev.ma Card. Soane Patita Paini MAFI, Vescovo di Tonga, Presidente della Conferenza Episcopale (Tonga). Sua Em.za Rev.ma Card. Elio SGRECCIA, Presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita (Italia). Sua Em.za Rev.ma Card. Giuseppe BERTELLO, Presidente del Governatorato dello Stato della Cittí del Vaticano (Cittí del Vaticano). Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Baltazar Enrique PORRAS CARDOZO, Arcivescovo di Mérida (Venezuela). Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Ioannis SPITERIS, O.F.M. Cap., Arcivescovo di Corfí¹, Zante e Cefalonia (Grecia). Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Bruno FORTE, Arcivescovo di Chieti-Vasto (Italia). Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Laurent ULRICH, Arcivescovo di Lille (Francia). Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Carlos AGUIAR RETES, Arcivescovo di Tlalnepantla (Messico). Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Sérgio Eduardo CASTRIANI, C.S.Sp., Arcivescovo di Manaus (Brasile). Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Victor Manuel FERNíNDEZ, Arcivescovo titolare di Tiburnia, Rettore della Pontificia Universití Cattolica Argentina (Argentina). Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Blase J. CUPICH, Arcivescovo di Chicago (Stati Uniti d'America). Sua Ecc.za Rev.ma Mons. George Vance MURRY, S.I., Vescovo di Youngstown (Stati Uniti d'America). Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Marcello SEMERARO, Vescovo di Albano (Italia). Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Alonso Gerardo GARZA TREVIí?O, Vescovo di Piedras Negras (Messico). Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Lucas VAN LOOY, S.D.B., Vescovo di Gent, Gand (Belgio). Sua Ecc.za Mons. Pio Vito PINTO, Decano del Tribunale della Rota Romana (Cittí del Vaticano). Rev.mo Mons. Saulo SCARABATTOLI, Parroco della Parrocchia Santo Spirito in Porta Eburnea, Perugia (Italia). Rev.mo Mons. Roberto ROSA, Parroco della Parrocchia di San Giacomo Apostolo, Trieste (Italia). Rev. P. Franí§ois-Xavier DUMORTIER, S.I., Rettore Magnifico della Pontificia Universití Gregoriana in Roma (Italia). Rev. P. Antonio SPADARO, S.I., Direttore della rivista La Civiltí Cattolica (Italia). Rev. P. Manuel Jesús ARROBA CONDE, C.M.F., Preside della Facoltí di utrusque iure della Pontificia Universití Lateranense di Roma (Spagna). XII. SOTTO-SEGRETARIO DEL SINODO DEI VESCOVI Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Fabio FABENE, Vescovo titolare di Acquapendente (Cittí del Vaticano). B. ELENCO DEGLI ALTRI PARTECIPANTI SECONDO IL TITOLO DI PARTECIPAZIONE I. COLLABORATORI DEL SEGRETARIO SPECIALE Rev. P. Matí­as AUGÉ BENET, C.M.F., Consultore della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (Spagna). Prof. Giacomo BERTOLINI, Professore Aggregato di Diritto canonico ed Ecclesiastico nell'Universití di Padova, Sezione Treviso; Professore Invitato nella Pontificia Universití Urbaniana in Roma (Italia). Rev.do Giuseppe BONFRATE, Docente presso la Facoltí di Teologia della Pontificia Universití Gregoriana in Roma (Italia). Rev.mo Mons. Philippe BORDEYNE, Rettore dell'Institut Catholique de Paris (Francia). Rev.mo Mons. Lluí­s CLAVELL, Membro Ordinario della Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino (Spagna). Rev.mo Mons. Duarte Nuno QUEIROZ DE BARROS DA CUNHA, Segretario Generale del Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae (C.C.E.E.) (Portogallo). Sig. Léopold DJOGBEDE, Professore all'Universití di Abomey-Calavi e presso l'Istituto Superiore di Formazione degli Educatori Specializzati (Benin). Rev. P. Bruno ESPOSITO, O.P., Professore Ordinario di Diritto Canonico presso la Pontificia Universití S. Tommaso d'Aquino (Italia). Dott. John GRABOWSKI, Professore di Teologia Morale presso la School of Theology and Religious Studies, Catholic University of America (Stati Uniti d'America). Rev. P. José GRANADOS, D.C.J.M., Vice-Preside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia (Spagna). Rev.do Maurizio GRONCHI, Professore Ordinario di Teologia dogmatica presso la Pontificia Universití Urbaniana in Roma (Italia). Dott. John KLEINSMAN, Direttore del Nathaniel Centre for Bioethics, New Zealand Catholic Bishopsâ?? Conference (Nuova Zelanda). Rev. P. Sabatino MAJORANO, C.SS.R., Professore di Teologia Morale Sistematica presso l'Accademia Alfonsiana in Roma (Italia). Rev.mo Mons. Michele Giulio MASCIARELLI, Docente di Teologia Dogmatica presso la Facoltí Marianum in Roma, e di Teologia Fondamentale presso l'Istituto Teologico Abruzzese-Molisano di Chieti (Italia). Prof.ssa Pia MATTHEWS, Docente presso il St. Mary's University College a Londra (Gran Bretagna). Prof. Paolo MONETA, gií Docente di Diritto canonico ed ecclesiastico presso la facoltí di Giurisprudenza dell'Universití di Pisa (Italia). Fr. Antonio MOSER, O.F.M., Professore emerito di Teologia Morale ed Etica presso l'Istituto Teologico Francescano di Petrópolis (Brasile). Rev. P. Aimable MUSONI, S.D.B., Docente di Teologia Sistematica: Ecclesiologia ed Ecumenismo, presso la Pontificia Universití Salesiana in Roma (Rwanda). Rev. P. Georges Henri RUYSSEN, S.I., Docente nella Facoltí di Diritto Canonico presso il Pontificio Istituto Orientale in Roma (Belgio). Rev.do Peter Paul SALDANHA, Docente di Ecclesiologia presso la Pontificia Universití Urbaniana in Roma (India). Rev.do Pierangelo SEQUERI, Preside e Docente di Teologia presso la Facoltí Teologica dellâ??Italia Settentrionale; Membro della Commissione Teologica Internazionale (Italia). Sig.ri MIANO (Italia) Prof.ssa Giuseppina DE SIMONE in MIANO, Docente di Filosofia presso la Facoltí Teologica dell'Italia Meridionale di Napoli. Prof. Francesco MIANO, Docente di Filosofia Morale presso l'Universití degli Studi di Roma Tor Vergata. II. UDITORI E UDITRICI Sig. Jacob Mundaplakal ABRAHAM, Consulente per l'Apostolato della Famiglia e gli Organismi laicali nelle diocesi di Kerala (India). Dott.ssa Anca Maria CERNEA, Medico presso il Centro di Diagnosi e Trattamenti Victor-Babes e Presidente dell'Associazione dei Medici cattolici di Bucarest (Romania). Sig.ra Sharron COLE, Presidente dei Parents Centres New Zealand (Nuova Zelanda). Sig.ra Agnes Offiong EROGUNAYE, Presidente Nazionale della Catholic Women Organization of Nigeria (Nigeria). Rev.do Garas Boulos GARAS BISHAY, Parroco della Parrocchia Maria Vergine Regina della Pace, Sharm el Sheikh (Egitto). Professore Giovanni GIACOBBE, Membro dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani (Italia). Sig.ra Maria GOMES, Responsabile della pastorale familiare parrocchiale a Dubai (Emirati Arabi Uniti). Sig.ra Maria HARRIES, Direttrice nazionale della pastorale familiare e della preparazione al matrimonio; Membro della Commissione Nazionale per gli abusi sui minori (Australia). Rev.da Suora Maureen KELLEHER, Religiosa del Sacro Cuore di Maria, Membro dell'Unione Internazionale delle Superiore Generali (U.I.S.G.) (Stati Uniti d'America). Sig.ra Brenda KIM NAYOUG, Impegnata nella pastorale della gioventí¹ e delle giovani coppie sposate (Corea). Professoressa Marí­a Marcela MAZZINI, Docente di Teologia presso la Facoltí di Teologia della Pontificia Universití Cattolica Argentina (Argentina). Sig.ra Moira McQUEEN, Direttrice dell'Istituto Canadese Cattolico di Bioetica (Canada). Sig.ra Thérí¨se NYIRABUKEYE, Consulente e formatrice per la Federazione Africana dell'Azione Familiare (FAAF) (Rwanda). Rev.da Suora Berta Marí­a PORRAS FALLAS, Responsabile de la Pastorale Familiare delle Sorelle Terziarie Cappuccine della Sacra Famiglia, Membro dell'Unione Internazionale delle Superiore Generali (U.I.S.G.) (Costa Rica). Rev.da Suora Carmen SAMMUT, S.M.N.D.A., Presidente dell'Unione Internazionale delle Superiore Generali (U.I.S.G.) (Malta). Professoressa Lucia SCARAFFIA, gií Docente di Storia contemporanea presso l'Universití degli Studi di Roma La Sapienza; Coordinatrice del mensile de L'Osservatore Romano "donne chiesa mondo" (Italia). Dott. Edgar Humberto TEJADA ZEBALLOS, Medico Specialista in Bioetica e Biogiuridica; Membro della Commissione Episcopale della Famiglia della Conferenza Episcopale Peruviana (Perí¹). Sig.ri BAJAJ (India) Sig.ra Penny e Sig. Ishwar BAJAJ, coppia indí¹-cristiana della Diocesi di Mumbai (India). Sig.ri BUCH (Germania) Sig.ra Petra BUCH, Impegnata nella pastorale famigliare diocesana. Dott. Aloys Johann BUCH, Professore di Teologia Morale presso il Seminario Maggiore Interdiocesano di San Lambert; Diacono Permanente della Diocesi di Aachen. Sig.ri DíAZ VICTORIA (Colombia) Sig.ra Isabel BOTíA de DíAZ e Sig. Humberto DíAZ VICTORIA, Membri della Commissione Nazionale per la Famiglia della Conferenza Episcopale; Direttori Pastorali della Fondazione Hombres y Mujeres de futuro. Sig.ri GALINDO (Messico) Sig.ra Gertrudiz Clara RUBIO DE GALINDO e Sig. Andrés Salvador GALINDO Lí?PEZ, Segretari Essecutivi della Commissione Episcopale per la Famiglia della Conferenza Episcopale; Segretarii del CELAM per la Zona del Messico-Centroamerica. Sig.ri GAY MONTALVO (Spagna) Sig.ra Marí­a MONSERRAT ROSELL TORRUS DE GAY MONTALVO, Membro del gruppo di matrimoni della Parrocchia di San Francesco di Sales in Barcellona. Sig. Eugenio GAY MONTALVO, Ex Magistrato del Tribunale Costituzionale di Spagna; ex Membro del Consiglio Pastorale Diocesano di Barcellona. Sig.ri KOLA(Camerun) Sig.ra Aí¯cha Marianne KENNE SOB in KOLA e Sig. Irénée KOLA, Membri della Federazione Africana d'Azione Familaire (FAAF); Consiglieri coniugali e familiari. Sig.ri MARQUS ODEESHO (Iraq) Sig.ra Suhaila Salim TOMA e Sig. Wisam MARQUS ODEESHO, impegnati nella pastorale della Parrocchia caldea di S. Giorgio a Baghdad. Sig.ri MATASSONI (Italia) Sig.ra Marialucia ZECCHINI e Sig. Marco MATASSONI, Membri della Commissione per la pastorale famigliare nell'Arcidiocesi di Trento. Sig.ri MIGNONAT (Francia) Sig.ra Nathalie MIGNONAT e Sig. Christian MIGNONAT, Membri del movimento Equipes Reliance per le persone divorziate risposate, Membri fondatori del gruppo SEDIRE per l'accoglienza e l'accompagnamento delle coppie sposate civilmente. Sig.ri NKOSI (Sud Africa) Sig.ra Buysile Patronella NKOSI e Sig. Meshack Jabulani NKOSI, Membri del Advisory Committee for the National Family Desk of the Southern African Episcopal Catholic Bishops' Conference. Sig.ri PALONI (Italia) Sig.ra Patrizia CALABRESE e Sig. Massimo PALONI, coppia impegnata nella pastorale missionaria della famiglia. Sig.ri PULIKOWSKI (Polonia) Sig.ra Jadwiga PULIKOWSKA e Sig. Jacek PULIKOWSKI, Consultori del Consiglio per la Pastorale della Famiglia dell'arcidiocesi di PoznaÅ?. Sig.ri DE REZENDE (Brasile) Sig.ra Ketty ABAROA DE REZENDE e Dott. Pedro Jussieu DE REZENDE, Docenti nellâ??Universidade Estadual de Campinas, impegnati nella pastorale sulle sfide famigliari. Sig.ri ROJAS (Colombia) Sig.ra Marí­a Angélica ROJAS, impegnata nella pastorale famigliare. Sig. Luis Haydn ROJAS MARTíNEZ, Direttore del Dipartimento di etica e umanití dell'Universití La gran Colombia. Sig.ri SALLOUM (Libano) Sig.ra Souheí¯la Rizk SALLOUM, Docente di Psicologia presso l'USEK. Sig. Georges Fayez SALLOUM, Esperto del Sinodo Patriarcale maronita. Sig.ri VILLAFANIA (Filippine) Sig.ra Marí­a Socorro OCAMPO VILLAFANIA, gií Docente di Teologia presso lâ??Assumption College; collaboratrice delle Suore Salesiane per la preparazione dei catechisti. Sig. Nelson Silvestre VILLAFANIA, Collaboratore della Evangelion Foundation a Manila. Sig.ri WITCZAK (Stati Uniti d'America) Sig.ra Catherine Wally WITCZAK e Sig. Anthony Paul WITCZAK, Responsabili del Worldwide Marriage Encounter International Ecclesial Team. III. SEGRETERIA GENERALE DEL SINODO DEI VESCOVI Sua Em.za Rev.ma Card. Lorenzo BALDISSERI, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Fabio FABENE, Vescovo titolare di Acquapendente Rev.mo Mons. John Anthony ABRUZZESE Rev.mo Mons. Etienne BROCARD Rev.mo Mons. Daniel ESTIVILL Rev.do Ambrogio Ivan SAMUS Rev. P. Raffaele LANZILLI, S.I. Rev.do Pasquale BUA Sig.ra Paola VOLTERRA TOPPANO Dott.ssa Federica VIVIAN Sig. Pietro CAMILLI Sig. Andrea CIMINO COLLABORATORI DELLA SEGRETERIA GENERALE Rev.mo Mons. Zvonimir SERÅ IÄ?, sacerdote della diocesi di Krk (Croazia) Rev.do Giuseppe DEODATO, sacerdote della diocesi di Roma (Italia) ASSISTENTI Rev. Edouard AKOM (Camerun) Sem. Francesco ARGESE (Italia) Rev. Emmanuel AYO (Filippine) Rev. Alexis BAVUGAMENSHI (Burundi) Rev. Diac. Jean-Baptiste BIENVENU (Francia) Rev. Zvonko BREZOVSKI (Croazia) Rev. Diac. Vincent CHRÉTIENNE (Francia) Rev. Emmanuel DE RUYVER (Belgio) Rev. Gabriele DI MARTINO (Italia) Rev. William DONOVAN (Stati Uniti d'America) Rev. Kim D'SOUZA (Canada) Rev. Georges EKO (Camerun) Rev. Edgar ESTRADA (Messico) Fr. Jonathan FLEMINGS, L.C. (Stati Uniti d'America) Rev. César GARCIA SALAZAR (Messico) Fr. Javier GAXIOLA LOUSTAUNAU, L.C. (Messico) Rev. Tiago GURGEL DO VALE (Brasile) Rev. Juan INIESTA SíEZ (Spagna) Rev. Miroslaw JUCHNO (Polonia) Rev. Thomas KALLIKAT (India) Rev. P. Laurent MAZAS, F.S.J. (Francia) Rev. Boniface MUNGAI (Kenya) Rev. Brian NEEDLES (Stati Uniti d'America) Rev. Stephen PRISK (Stati Uniti d'America) Rev. Diac. Luis RAMIREZ ALMANRA, L.C. (Messico) Rev. Carlos RODRIGUEZ BLANCO (Spagna) Rev. Roberto SECCHI (Italia) Sem. Mattia SEU (Italia) Rev. Jhonny TANNOURY (Libano) Sem. Liviu-Nicolae URSU (Romania) Sem. Gabriele VECCHIONE (Italia) Rev. Biasgiu VIRGITTI (Francia) IV. RESPONSABILI DELLA DIVULGAZIONE DELLE NOTIZIE Rev. P. Federico LOMBARDI, S.I., Direttore della Sala Stampa della Santa Sede (Cittí del Vaticano). Rev. P. Ciro BENEDETTINI, C.P., Vice Direttore della Sala Stampa della Santa Sede (Cittí del Vaticano). Lingua Inglese Rev.do Thomas ROSICA, C.S.B., Direttore Esecutivo della Rete Televisiva Cattolica Salt and Light di Toronto (Canada). Lingua Francese Sig.ra Romilda FERRAUTO, Responsabile della Sezione Francese della Radio Vaticana. Lingua Tedesca Rev. P. Bernard HAGENKORD, S.I., Responsabile della Sezione Tedesca della Radio Vaticana. Lingua Spagnola Rev.do Manuel DORANTES, Sacerdote, parroco, della Archidiocesi di Chicago (USA). C. ELENCO DEI DELEGATI FRATERNI Patriarcato Ecumenico Sua Em.za STEPHANOS, Primate della Chiesa Ortodossa di Estonia (Estonia) Patriarcato di Mosca Sua Em.za HILARION, Metropolita di Volokolamsk, Presidente del Dipartimento per le Relazioni Esterne del Patriarcato di Mosca (Federazione Russa) Patriarcato Serbo Sua Em.za ANDREJ, Metropolita di Austria-Svizzera (Austria) Chiesa Ortodossa di Romania Sua Em.za IOSIF, Metropolita dellâ??Europa Occidentale (Francia) Chiesa Ortodossa di Albania Sua Ecc.za ANDON, Vescovo di Kruja (Albania) Chiesa Copta Ortodossa di Alessandria Sua Em.za BISHOY, Metropolita di Damietta, Kafr Elsheikh e Elbarari (Egitto) Patriarcato Siro-Ortodosso di Antiochia e di tutto lâ??Oriente Sua Em.za Mar YOUSTINOS BOULOS, Arcivescovo di Zahle e Bekaa (Libano) Comunione Anglicana Molto Rev.do Timothy THORNTON, Vescovo di Truro (Gran Bretagna) Federazione Luterana Mondiale Molto Rev.do Ndanganeni Petrus PHASWANA, Vescovo emerito della Chiesa Evangelica in SudAfrica (SudAfrica) Consiglio Metodista Mondiale Rev. Dott. Tim MACQUIBAN, Direttore dellâ??Ufficio Ecumenico della Chiesa Metodista in Roma (Italia) Christian Church (Disciples of Christ) Rev. Dott. Robert K. WELSH, Presidente del Consiglio della Christian Church (Disciples of Christ) (Stati Uniti dâ??America) Alleanza Battista Mondiale Rev. Dott. A. Roy MEDLEY, Segretario Generale delle Chiese Battiste negli Stati Uniti dâ??America (Stati Uniti dâ??America) Consiglio Ecumenico delle Chiese Rev. Dott. Walter ALTMANN (Brasile) Alleanza Evangelica Mondiale Molto Rev.do Thomas SCHIRRMACHER, Presidente della Commissione Teologica dellâ??Alleanza Evangelica Mondiale (Germania)